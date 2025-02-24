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Дипломат Ульянов: в ЕС перестали говорить о необходимости победы над Россией

Дипломат Ульянов: в ЕС перестали говорить о необходимости победы над Россией

В Европейском союзе перестали звучать речи о необходимости победить Россию на поле боя. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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