Дипломат Ульянов: в ЕС перестали говорить о необходимости победы над Россией

В Европейском союзе перестали звучать речи о необходимости победить Россию на поле боя. Об этом в своем Telegram-канале заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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