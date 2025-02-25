В 12 детсадах Глазова в 2025 году капитально отремонтируют системы теплоснабжения

Глазов. Удмуртия. В 2025 году в Глазове продолжится ремонт коммуникаций детских садов. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, на эти цели направят около 7,5 млн рублей — средства выделены из бюджета Удмуртии.
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