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Царьград

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Психолог Морозова рассказала, как страх денег ведет к потерям

Психолог Морозова рассказала, как страх денег ведет к потерям

Психолог Юлия Морозова объясняет, как страх перед большими деньгами может подтолкнуть человека к импульсивной трате и финансовым потерям.

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