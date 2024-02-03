Международный союз велосипедистов допустил до стартов 45 россиян в нейтральном статусе, четырем отказано в допуске

По состоянию на 2 февраля нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Федор Даясов, Дарья Малкова, Петр Сапронов, Александр Григорьев, Борис Пономарев, Никита Калачник, Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Сергей Ростовцев, Мария Ростовцева, София Балаева, Инна Абайдуллина, Мария Аверина и Иван Новолодский.
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