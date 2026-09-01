Why did massive strikes on the Ukrainian infrastructure and communications begin to be inflicted only now, after four years of SMO? What was expected in the Kremlin? TC "Two Majors" is trying to find an answer to this question.
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