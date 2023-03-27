Бросок «Кобры». Как советский спецназ выкрал у США модель новейшего вертолета

Холодная война между Советским Союзом и США длилась на протяжении всей второй половины XX века. За это время обе сверхдержавы совершили громадный технологический скачок и создали колоссальное количество оружия: от автоматов до ядерного вооружения.
Холодная война между Советским Союзом и США длилась на протяжении всей второй половины XX века. За это время обе сверхдержавы совершили громадный технологический скачок и создали колоссальное количество оружия: от автоматов до ядерного вооружения.
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