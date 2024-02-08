Состоялась встреча Рустама Минниханова с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым

Вопросы дальнейшего сотрудничества в области дорожного строительства и реализации перспективных инвестиционных проектов обсудили сегодня на встрече Раис Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков.
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