Подполковник Дэвис: На переговорах с Москвой Киев откажется от части территорий

В рамках будущих переговоров с Москвой Киеву придется отказаться от части своих территорий. Уверенность на этот счет выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии