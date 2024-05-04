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Подполковник Дэвис: На переговорах с Москвой Киев откажется от части территорий

Подполковник Дэвис: На переговорах с Москвой Киев откажется от части территорий

В рамках будущих переговоров с Москвой Киеву придется отказаться от части своих территорий. Уверенность на этот счет выразил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

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