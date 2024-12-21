Крестьянин В России скоро развеются иллюзии относительно миротворческой роли Трампа. Западные СМИ за месяц до инаугурации нового американского президента начали большой "прогрев" идеи продолжения Соединенными Штатами поддержки Украины.
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