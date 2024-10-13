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Царьград

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Из-за пожара в детсаду в Забайкалье прокуратура ведет проверку

В забайкальском селе Ишага горел детский сад.Пожар в детсаду в селе Ишага стал причиной новой проверки прокуратуры Нерчинско-Заводского района.

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