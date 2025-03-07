Авария на трассе в Калмыкии: восемь человек получили травмы

В Калмыкии на трассе Астрахань—Элиста—Ставрополь в результате столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля MAN пострадали восемь человек, включая водителя и пассажиров автобуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии