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МОСИНФОРМ

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Территорию жилого квартала на юге столицы освободили от неправомерно установленных ограждений

Территорию жилого квартала на юге столицы освободили от неправомерно установленных ограждений

Госинспекция по недвижимости пресекла факт неправомерного использования земельного участка в ЮАО. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

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