Русская весна

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Враг бросает резервы, пытаясь прорвать фронт на запорожском направлении

Враг бросает резервы, пытаясь прорвать фронт на запорожском направлении

Попытки наступления ВСУ продолжаются: враг бросает резервы, пытаясь прорвать фронт на запорожском направлении В течение ночи ВСУ вводили в бой десятки единиц бронетехники, бросая их на штурмы под г.

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