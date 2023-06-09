Попытки наступления ВСУ продолжаются: враг бросает резервы, пытаясь прорвать фронт на запорожском направлении В течение ночи ВСУ вводили в бой десятки единиц бронетехники, бросая их на штурмы под г.
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