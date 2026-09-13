Федеральный эксперт назвала цифры по демографии Забайкалья

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член Совета при президенте России по демографической и семейной политике Мария Филина, выступая в Забайкалье, предложила бороться с демографическим кризисом региона через укрепление семейных ценностей — снижение числа разводов и рождение первого ребёнка в более молодом возрасте.
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