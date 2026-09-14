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10 Breeders' Cup slots allocated in weekend horse racing

Ten "Win and You're In" slots were allocated for October's Breeders' Cup races and Churchill Downs kicked off the "Road to the Kentucky Derby" series.

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