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Установка терминалов «Мир» за границей одобрена НСПК. Российские банки могут принимать зарубежные платежи

Установка терминалов «Мир» за границей одобрена НСПК. Российские банки могут принимать зарубежные платежи

Глава НСПК заявил, что планы российских банков размещать терминалы для оплаты по картам «Мир» в зарубежных странах не нарушают законКак сообщает РБК, глава НСПК Владимир Комлев рассказал, что платежная система «Мир» одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей и может дать дополнительные разъяснения по этому поводу.

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