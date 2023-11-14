Установка терминалов «Мир» за границей одобрена НСПК. Российские банки могут принимать зарубежные платежи

Глава НСПК заявил, что планы российских банков размещать терминалы для оплаты по картам «Мир» в зарубежных странах не нарушают законКак сообщает РБК, глава НСПК Владимир Комлев рассказал, что платежная система «Мир» одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей и может дать дополнительные разъяснения по этому поводу.