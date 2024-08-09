В США разгорелся скандал из-за кандидата в вице-президенты от демократов

В США кандидата в вице-президенты Уолца уличили во лжи о службе в армии Кандидата в вице-президенты США от демократов и губернатора штата Миннесота Тима Уолца уличили во лжи после его слов об участии в боевых действиях и службе в армии.
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