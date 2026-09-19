Ну что, вражины, допрыгались?... Операция Немыслимое

Президент России Владимир Владимирович Путин передал во временное управление активы 31 иностранной компании.
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Конечно духоподъёмно, круто и так далее и тому подобное. Но не превратят ли наши управляющие ранее прибыльные активы в деревенские Сельпо?
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