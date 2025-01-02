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Военная сводка на 2 января 2025 года. ВСУ жалуются, что новогодняя ночь для них была жаркой

Военная сводка на 2 января 2025 года. ВСУ жалуются, что новогодняя ночь для них была жаркой

5982 прочтения Сегодня Оглавление Удары по территории России Удары по территории Украины Удары по территории России Минувшей ночью в российском воздушном пространстве были уничтожены вражеские беспилотники в количестве 13 единиц.

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