Военная сводка на 2 января 2025 года. ВСУ жалуются, что новогодняя ночь для них была жаркой

5982 прочтения Сегодня Оглавление Удары по территории России Удары по территории Украины Удары по территории России Минувшей ночью в российском воздушном пространстве были уничтожены вражеские беспилотники в количестве 13 единиц.
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