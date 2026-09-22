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Крымская газета

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Крымчанка перевела зарплату в Сбер и выиграла автомобиль

Крымчанка перевела зарплату в Сбер и выиграла автомобиль

Светлана Рожкова, жительница Крыма, в мае этого года вышла на новую работу. Тогда же она оформила зарплатную карту Сбера и стала участницей акции банка для зарплатных клиентов.

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