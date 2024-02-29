Большинство астраханцев заявляют, что пойдут на выборы

В Астраханской области продолжает работу проект «ИнформУИК»: члены участковых избирательных комиссий проводят адресное информирование жителей региона о предстоящих выборах президента Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии