Генерал Мунир призвал Пакистан покончить с мягкостью в войне с терроризмом

Государство Пакистан несет большие жертвы в войне против терроризма из-за своей чрезмерной мягкости, заявил начальник штаба сухопутных войск (НШСВ) Пакистана генерал Асим Мунир в ходе специальной сессии парламента, 18 марта сообщило агентство Express Tribune.
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