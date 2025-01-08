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Ловушка для Москвы? США подстрекают РФ завоевать Прибалтику

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Комментарии
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Игорь Егоров
Прибалтов надо просто изгонять с нынешних территорий, ибо нормальными они никогда не были... и не будут.
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19 час.
MS
Mikhail Stepanov
Скорее всего после окончания СВО Евросоюз развалится и кормить Прибалтику никто не захочет и она сама пойдет на поклон к России, для прибалтийских вымиратов это будет вопросом выживания.
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16 час.

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