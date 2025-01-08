Ловушка для Москвы? США подстрекают РФ завоевать Прибалтику

Прибалтов надо просто изгонять с нынешних территорий, ибо нормальными они никогда не были... и не будут.

MS

Mikhail Stepanov

Скорее всего после окончания СВО Евросоюз развалится и кормить Прибалтику никто не захочет и она сама пойдет на поклон к России, для прибалтийских вымиратов это будет вопросом выживания.