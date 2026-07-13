ПСЖ ведёт переговоры с вратарём сборной Японии

«Пари Сен-Жермен» ведёт переговоры с вратарём сборной Японии Дзионом Судзуки. Французский клуб, за который играет Матвей Сафонов, уже связался с 23-летним голкипером «Пармы» по поводу возможного сотрудничества, сообщает La Gazzetta dello Sport.