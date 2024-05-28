Зеленский подпишет соглашение о безопасности в Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в Бельгию для подписания соглашения о безопасности. В ходе визита запланированы встречи с премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер.
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