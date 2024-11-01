На Западе предрекли раздражение лидеров ЕС из-за одного решения Орбана

План премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на саммит Европейского союза (ЕС) вызовет раздражение среди лидеров стран объединения.
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