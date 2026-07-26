Социальные программы, техника для СВО и новые сети: дайджест новостей Севастополя и Крыма

За неделю на Крымском полуострове стартовали новые программы для детей, сироты получили жильё, обновилась транспортная инфраструктура, в регион поступила техника и генераторы, восстановили дороги после непогоды и усилили контроль за ценами.
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