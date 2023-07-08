Барыги от бизнеса или угроза России Неужели те, кто ратует за завоз мигрантов из Ср.Азии не понимает очевидной истины: Мигранты =наркотрафик.
Мигранты или наркотрафик из Ср. Азии
Комментарии
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лина любимцева
Власти России угождают государствам Средней Азии, принимая мигрантов, людей, которые бы бузили в своих странах, чтобы как-то удерживать среднеазиатов в орбите России. Но то, что выходит из этого - УГРОЖАЕТ УЖЕ САМОЙ РОССИИ!! Власти хоть понимают это, задумываются над этой ПРОБЛЕМОЙ?!!... Ну и что делать будем?!!
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1 час.
лл
лина любимцева
Эти люди всегда были и будут корыстными и бесстыжими. Им лишь бы была прибыль...
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1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Вице-премьер Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал что в России много воды и мало жителей.
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36 мин.
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