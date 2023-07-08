Мигранты или наркотрафик из Ср. Азии

лина любимцева

Власти России угождают государствам Средней Азии, принимая мигрантов, людей, которые бы бузили в своих странах, чтобы как-то удерживать среднеазиатов в орбите России. Но то, что выходит из этого - УГРОЖАЕТ УЖЕ САМОЙ РОССИИ!! Власти хоть понимают это, задумываются над этой ПРОБЛЕМОЙ?!!... Ну и что делать будем?!!