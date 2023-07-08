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Мигранты или наркотрафик из Ср. Азии

Мигранты или наркотрафик из Ср. Азии

Барыги от бизнеса или угроза России Неужели те, кто ратует за завоз мигрантов из Ср.Азии не понимает очевидной истины: Мигранты =наркотрафик.

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Комментарии
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лина любимцева
Власти России  угождают государствам Средней Азии, принимая мигрантов, людей, которые бы бузили в своих странах, чтобы как-то удерживать среднеазиатов в орбите России. Но то, что выходит из этого - УГРОЖАЕТ УЖЕ САМОЙ РОССИИ!!  Власти хоть  понимают это, задумываются над этой ПРОБЛЕМОЙ?!!... Ну и что делать будем?!!
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1 час.
лл
лина любимцева
Эти люди всегда были и будут корыстными и бесстыжими. Им лишь бы была прибыль...
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1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Вице-премьер Хуснуллин предложил переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал что в России много воды и мало жителей.
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36 мин.

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