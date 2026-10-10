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ФедералПресс

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Такого Финляндия не ожидала: «Росатом» одержал стратегическую победу в споре с Fennovoima

Такого Финляндия не ожидала: «Росатом» одержал стратегическую победу в споре с Fennovoima

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Международный арбитражный суд вынес решение в пользу «Росатома» в многолетнем споре с финской компанией Fennovoima: одностороннее расторжение контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» признано незаконным.

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