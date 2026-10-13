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Царьград

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УАЗ Минобороны Армении столкнулся с «Волгой»: двое пострадали

УАЗ Минобороны Армении столкнулся с «Волгой»: двое пострадали

Два человека получили травмы при столкновении УАЗа, принадлежащего оборонному ведомству Армении, и «Волги» на трассе Ереван — Ерасх в районе населенного пункта Веди.

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