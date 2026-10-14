В письмах мошенники сообщают о предстоящих внеплановых проверках, контрольных мероприятиях или административных наказаниях Компания F6 обнаружила новую волну фишинговых писем, в которых злоумышленники прикрываются именами государственных ведомств и ссылаются на сбои в работе интернет-сервисов.
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