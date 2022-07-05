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Челябинский легкоатлетический марафон пройдет в августе

Челябинский легкоатлетический марафон пройдет в августе

Его участниками станут спортсмены из разных регионов. XV Челябинский легкоатлетический марафон состоится 28 августа, сообщили организаторы мероприятия.

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