В Русском доме в Каире проходит выставка «Иван Билибин. География судьбы. Путь художника», посвященная 150-летию со дня рождения выдающегося русского художника, чьи сказочные образы, иллюстрации и орнаменты стали частью культурного кода нескольких поколений.
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