Corn Futures (ZC) Test 475'0 After USDA Yield Shock: What Next? Corn Futures CBOT_DL:ZC1! EdgeClear A Yield Surprise Meets a Crowded Corn Trade As of the October 16, 2026 settlement, December corn (ZC) closed at 474'2, in the vicinity of 475'0.
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