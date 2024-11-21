Зеленский призвал партнеров Украины к "сильной реакции" на удар "Орешником"

АндрейБорков

Мир реагирует и сильно. К примеру уже начались некоторые заявления, правда не совсем адекватные, представителей пентагона. Гей-Ро-па тоже напряглась, англосаксы потихой ссаться начали, пока не массово, но и уже не единично. Моня Макрон какие то поползновения к ди-эскалации начал искать.... В общем жить становиться веселей и интересней, а УкРуина подошла к рубежу, после которого она станет еще одной Папуасией. Надо, что бы именно так и случилось. Тогда остатки укропитеков с укрошумерами, кто выживет, ломануться в Гей-Ро-пу, а кто останется, тот безработным не будет, у того будет гарантированная пайка, место на нарах, клифт лагерный и занятость на 120%, восстановление ДНР, ЛНР,Курской, Брянской и Белгородских областей, а еще освоение Арктических побережий вдоль Севеного Морского пути, тоже под конвоем.