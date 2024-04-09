В Сочи защитить пляжи от штормов собираются с помощью новейшей технологии

В Сочи защитить пляжи от штормов собираются с помощью новейшей технологииНа «Маяке» - одном из наиболее крупных пляжей Сочи в центре курорта вскоре начнется строительство берегозащитной системы по новой технологии.
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