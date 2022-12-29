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НФЛ. 17-я неделя. «Даллас» сыграет с «Теннесси», «Аризона» встретится с «Атлантой» и другие матчи

С 30 декабря по 3 января пройдут матчи 17-й недели сезона НФЛ. «Даллас» сыграет с «Теннесси», «Аризона» встретится с «Атлантой».

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