Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Грошев о «Тампе»: «На этой неделе уже улетаю в Америку. Надо адаптироваться, решить бытовые вопросы – с банковскими картами, правами»

21-летний форвард, выступавший за СКА, подписал с «Лайтнинг» контракт новичка 1 мая.  «На этой неделе я уже улетаю в Америку с супругой – примерно за месяц до начала тренировочного лагеря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх