Грошев о «Тампе»: «На этой неделе уже улетаю в Америку. Надо адаптироваться, решить бытовые вопросы – с банковскими картами, правами»

21-летний форвард, выступавший за СКА, подписал с «Лайтнинг» контракт новичка 1 мая. «На этой неделе я уже улетаю в Америку с супругой – примерно за месяц до начала тренировочного лагеря.
Популярные статьи
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Роналду был зол после ничьей «Аль-Насра»: размахивал руками и плеснул водой в сторону оператора
- Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»
Свежие комментарии