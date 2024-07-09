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Владимирские новости

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Россиян могут начать штрафовать за ненадлежащее содержание домашних животных

Россиян могут начать штрафовать за ненадлежащее содержание домашних животных

Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за ненадлежащее содержание домашних животныхРоссиян начнут штрафовать за ненадлежащее содержание домашних животных.

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