В Киеве люди у здания мэрии требуют направить части бюджета столицы на нужды ВСУ

В Киеве проходит митинг у здания мэрии. Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев". По данным информационного ресурса, собравшиеся требуют, чтобы 20% столичного бюджета на 2024 год была направлена на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).