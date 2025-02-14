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Внесены изменения в федеральные программы начального, основного и среднего образования

Внесены изменения в федеральные программы начального, основного и среднего образования

В Министерстве юстиции России зарегистрирован приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 октября 2024 года № 704, который вносит изменения в федеральные основные общеобразовательные программы, вступающие в силу с 1 сентября 2025 года.

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