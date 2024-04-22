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Песах — 2024: традиции и запреты иудейского праздника

Песах — 2024: традиции и запреты иудейского праздника

Песах — 2024: традиции и запреты иудейского праздника Елена ГалицкаяИудейский праздник Песах, также известный как еврейская Пасха, продолжает оставаться одним из трех важнейших праздников иудейской культуры.

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