Песах — 2024: традиции и запреты иудейского праздника Елена ГалицкаяИудейский праздник Песах, также известный как еврейская Пасха, продолжает оставаться одним из трех важнейших праздников иудейской культуры.
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