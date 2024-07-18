В День города Плёс Станислав Воскресенский вручил региональные награды жителям, внесшим значительный вклад в его развитие

<p> Сегодня, 13 июля, старинный Плёс отмечает День города – 614 лет со дня основания. Губернатор Станислав Воскресенский поздравил горожан с праздником, а также вручил выдающимся жителям региональные награды.
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