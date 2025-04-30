А не совсем ли этот… (цензура!) (цензура!) (цензура) хлопец ох… ох, говорю, берега попутал? Нет, я понимаю: до него наконец дошло, что такое не везёт.
С юмором о политике: Отличных всем выходных и хорошей погоды
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Джонсон и Зеленский прошли бы отбор на роли главных военных преступников в грядущем Нюрнбрг-2. Одиозным внешним видом они сгодятся и без грима.
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8 час.
владимир рябченко
Хлопец - это сын хлопа... А здесь скорее всего ПОЦ... вся его деятельность усеяна трупами свидомых... Уже и до молодёжи добирается
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8 час.
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