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Защитник «Ростова» Вахания: «Карпин доверяет молодым – выходишь и не боишься ошибиться. В «Зените‑2» мало шансов пробиться в основную команду»

Защитник «Ростова» Вахания: «Карпин доверяет молодым – выходишь и не боишься ошибиться. В «Зените‑2» мало шансов пробиться в основную команду»

22-летний защитник дончан выразил мнение после матча с «Рубином» (3:0) в Мир РПЛ. — Отличная игра с большим количеством опасных моментов.

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