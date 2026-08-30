U.S. forces strike Iranian island in first military attack in weeks

U.S. forces struck rocket launchers on an island in the Strait of Hormuz Sunday in the first military action against Iran in weeks, officials said.
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