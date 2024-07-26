Украинский беспилотник атаковал поселок Горшечное в Курской области

Ночную атаку беспилотным летательным аппаратом провели украинские войска на поселок Горшечное Горшеченского района, 26 июля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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