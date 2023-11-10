Бузова пострадала в Китае: Рухнула на глазах у окружающих

Утро пятницы 10 ноября для певицы Ольги Бузовой началось неудачно — она получила травму. Ведущая находилась в одном из отелей в Китае, когда поскользнулась на мокром мраморном полу и чуть-чуть не ударилась виском о край стола, который находился рядом.