Бузова пострадала в Китае: Рухнула на глазах у окружающих

Утро пятницы 10 ноября для певицы Ольги Бузовой началось неудачно — она получила травму. Ведущая находилась в одном из отелей в Китае, когда поскользнулась на мокром мраморном полу и чуть-чуть не ударилась виском о край стола, который находился рядом.
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