ХАМАС готов отпустить 100 заложников при условии прекращения огня в Газе

Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Халиля аль-Хайи заявил, что движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, список которых представил ему Израиль, при условии прекращения огня, необходимого для определения местонахождения 50 из них.
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