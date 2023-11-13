ХАМАС готов отпустить 100 заложников при условии прекращения огня в Газе

Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Халиля аль-Хайи заявил, что движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, список которых представил ему Израиль, при условии прекращения огня, необходимого для определения местонахождения 50 из них.