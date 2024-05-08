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Калейдоскоп впечатлений

1 подписчик
"...Горит и кружится планета

".Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым. И, значит, нам нужна одна победа, Одна на всех. Мы за ценой не постоим! Одна на всех.

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