".Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым. И, значит, нам нужна одна победа, Одна на всех. Мы за ценой не постоим! Одна на всех.
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".Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым. И, значит, нам нужна одна победа, Одна на всех. Мы за ценой не постоим! Одна на всех.